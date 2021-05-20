Когда возобновят международные поездки? В ВОЗ оценили возможность

Как считает директор Европейского офиса ВОЗ, пока ситуация с пандемией коронавируса остается серьезной

Туризм и путешествия во время пандемии коронавируса, фото: REUTERS/Denis Balibouse

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не возобновлять международные поездки, так как пандемия коронавируса остается серьезной угрозой.

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Об этом заявил директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает ANSA.

По его словам, возобновлять международные поездки пока опасно.

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"Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", – сказал он.

Так, в ВОЗ также заявили, что заболеваемость COVID-19 в Европе за последний месяц снизилась на 60%. Еженедельное количество случаев новых случаев инфицирования в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе.

Также напомним Всемирная организация здравоохранения лишь через год после объявления пандемии COVID-19 признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

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