Українська
$ 28,51
33,42
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Кокаиновый рекорд в Бельгии: изъяли крупнейшую в истории партию наркотика

5 ноября, 21:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Порошок везли из Латинской Америки в пяти грузовых контейнерах

Бельгийские правоохранители перехватили в одном из портов 11,5 тонн кокаина примерной стоимостью 900 млн евро – это самая крупная в истории страны партия наркотиков, которую прислали в качестве контрабанды.

Реклама

Как пишет Het Laatste Nieuws, брикеты с порошком находились в пяти разных грузовых контейнерах в порту Антверпена, куда его доставили из порта Зебрюгге, куда кокаин, в свою очередь, попал из изначальной точки – латиноамериканской страны Гайана.

Фото: пресс-служба полиции Бельгии

Фото: пресс-служба полиции Бельгии

Из Бельгии наркотики должны были попасть в Нидерланды, но власти вышли на след преступной группировки, которая их транспортировала.

Реклама

По факту случившегося арестованы двое мужчин, один из которых – бывший полицейский, который уже обвиняется по другому делу о контрабанде наркотиков и является подозреваемым по делу об отмывании не менее 9 млн евро для латиноамериканских картелей.

В тренде
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

Напомним, ранее в Польше перехватили крупнейшую за несколько десятилетия партию кокаина – около 1850 кг.

А на прошлой неделе украинские пограничники изъяли на теплоходе в Одессе 45 брикетов с кокаином совокупной стоимостью более 10 миллионов долларов.

Также смотрите сюжет о кокаиновом скандале в Бельгии, в котором пару лет назад оказалась замешана "Единая Россия":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бельгия наркотики кокаин антверпен
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)
Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)Евросоюз
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Теракт в центре Вены: все подробности нападения (фото, видео)
Теракт в центре Вены: все подробности нападения (фото, видео)Евросоюз
"Усталость от Украины" не снята: Линкявичюс отреагировал на слова ЗеленскогоПолитика
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые "колеса"Экономика
Во Франции в церкви обезглавили мужчину: фото с места теракта
Во Франции в церкви обезглавили мужчину: фото с места терактаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять