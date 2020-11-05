Кокаиновый рекорд в Бельгии: изъяли крупнейшую в истории партию наркотика

Бельгийские правоохранители перехватили в одном из портов 11,5 тонн кокаина примерной стоимостью 900 млн евро – это самая крупная в истории страны партия наркотиков, которую прислали в качестве контрабанды.

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Как пишет Het Laatste Nieuws, брикеты с порошком находились в пяти разных грузовых контейнерах в порту Антверпена, куда его доставили из порта Зебрюгге, куда кокаин, в свою очередь, попал из изначальной точки – латиноамериканской страны Гайана.

Фото: пресс-служба полиции Бельгии

Из Бельгии наркотики должны были попасть в Нидерланды, но власти вышли на след преступной группировки, которая их транспортировала.

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По факту случившегося арестованы двое мужчин, один из которых – бывший полицейский, который уже обвиняется по другому делу о контрабанде наркотиков и является подозреваемым по делу об отмывании не менее 9 млн евро для латиноамериканских картелей.

Напомним, ранее в Польше перехватили крупнейшую за несколько десятилетия партию кокаина – около 1850 кг.

А на прошлой неделе украинские пограничники изъяли на теплоходе в Одессе 45 брикетов с кокаином совокупной стоимостью более 10 миллионов долларов.

Также смотрите сюжет о кокаиновом скандале в Бельгии, в котором пару лет назад оказалась замешана "Единая Россия":

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