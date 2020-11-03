Количество жертв теракта в Вене увеличилось до трех

Еще один погибший – террорист

Жертвами теракта в Вене стало три мирных жителя – двое мужчин и женщина.

Реклама

Об этом во время утренней пресс-конференции сообщил представитель МВД Австрии, пишет Kurier.

"Трое погибших — это три мирных жителя. Четвертый погибший — преступник", – сообщил представитель власти.

Подробностей расследования полиция не раскрывает, поскольку операция продолжается.

В тренде Польша требует от России снизить цену на газ

Ранее сообщалось, что минимум один террорист симпатизировал "Исламскому государству".

Реклама

Читайте все подробности теракта в Вене.

Террорист расстреливает прохожего в Вене

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама