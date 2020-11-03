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Количество жертв теракта в Вене увеличилось до трех

3 ноября, 07:46

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Еще один погибший – террорист

Жертвами теракта в Вене стало три мирных жителя – двое мужчин и женщина.

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Об этом во время утренней пресс-конференции сообщил представитель МВД Австрии, пишет Kurier.

"Трое погибших — это три мирных жителя. Четвертый погибший — преступник", – сообщил представитель власти.

Подробностей расследования полиция не раскрывает, поскольку операция продолжается.

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Ранее сообщалось, что минимум один террорист симпатизировал "Исламскому государству".

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Читайте все подробности теракта в Вене.

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