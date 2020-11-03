Количество жертв теракта в Вене увеличилось до трех

Жертвами теракта в Вене стало три мирных жителя – двое мужчин и женщина.
Об этом во время утренней пресс-конференции сообщил представитель МВД Австрии, пишет Kurier.
"Трое погибших — это три мирных жителя. Четвертый погибший — преступник", – сообщил представитель власти.
Подробностей расследования полиция не раскрывает, поскольку операция продолжается.
Ранее сообщалось, что минимум один террорист симпатизировал "Исламскому государству".
Читайте все подробности теракта в Вене.
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