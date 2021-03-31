Комендантский час и закрытые школы: во Франции объявлен локдаун

Президент Макрон призывает соотечественников прививаться от коронавируса, чтобы победить эпидемию

Ограничительные меры не помогли от распространения коронавируса во Франции – на всей континентальной территории страны объявлен локдаун, который прежде охватывал только треть регионов.

Реклама

Об этом, как сообщает France 24, заявил в телеобращении к нации 31 марта французский президент Эммануэль Макрон.

Эпидемиологические меры из-за нарастающего количества новых случаев COVID-19 будут действовать с 3 апреля и как минимум четыре недели.

Среди действующих ограничений:

комендантский час с 19:00;

закрытые детские сады, школы и колледжи;

дистанционный режим работы для максимального количества работников;

для поездок на расстояние более 10 километров от дома необходим документ, подтверждающий цель.

"Мы пытались отодвинуть этот день как можно дольше, но, к сожалению, он уже наступил", – сказал Макрон, призвав французов ограничить социальные контакты.

В тренде Лекарство от глистов у скота оказалось бесполезным против коронавируса

Реклама

При этом он заверил соотечественников в том, что конец эпидемии коронавируса может положить вакцинация. По состоянию на 27 марта в стране вакцины ввели 7,7 млн человек, из них 2,6 млн получили обе дозы препарата.

Напомним, что из-за непрекращающегося роста заболеваемости во Франции запретили собираться группами более шести человек.

Также сообщалось о новой мутации вируса, которую обнаружили во французском Эльзасе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама