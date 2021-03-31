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Комендантский час и закрытые школы: во Франции объявлен локдаун

31 марта, 22:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Макрон призывает соотечественников прививаться от коронавируса, чтобы победить эпидемию

Ограничительные меры не помогли от распространения коронавируса во Франции – на всей континентальной территории страны объявлен локдаун, который прежде охватывал только треть регионов.

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Об этом, как сообщает France 24, заявил в телеобращении к нации 31 марта французский президент Эммануэль Макрон.

Эпидемиологические меры из-за нарастающего количества новых случаев COVID-19 будут действовать с 3 апреля и как минимум четыре недели.

Среди действующих ограничений:

  • комендантский час с 19:00;
  • закрытые детские сады, школы и колледжи;
  • дистанционный режим работы для максимального количества работников;
  • для поездок на расстояние более 10 километров от дома необходим документ, подтверждающий цель.

"Мы пытались отодвинуть этот день как можно дольше, но, к сожалению, он уже наступил", – сказал Макрон, призвав французов ограничить социальные контакты.

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При этом он заверил соотечественников в том, что конец эпидемии коронавируса может положить вакцинация. По состоянию на 27 марта в стране вакцины ввели 7,7 млн человек, из них 2,6 млн получили обе дозы препарата.

Напомним, что из-за непрекращающегося роста заболеваемости во Франции запретили собираться группами более шести человек.

Также сообщалось о новой мутации вируса, которую обнаружили во французском Эльзасе.

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Франция карантин коронавирус Эммануэль Макрон COVID-19 локдаун
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