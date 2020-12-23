Коммендантский час и огромные штрафы: как Европа переживает локдаун

Европу, в отличие от Украины, на Рождество закрывают на локдаун – настолько боятся вспышки COVID-19. Особенно из-за появления так называемого британского штамма. Во время нового локдауну европейцы смогут купить только продукты и лекарства, а возмущенные предприниматели, которые теряют деньги, выходят на акции протеста.
Как уживаются европейцы с жесткими карантинными ограничениями – выясняла собственный корреспондент "Сегодня" в Европе Анна Гришина.
Бельгия, Брюссель
Одна за другой страны Европы вводят жесткий локдаун, почти такой же, как весной. Закрывают буквально все: торговые центры и небольшие непродовольственные магазины, школы и детские сады.
В Бельгии ввели комендантский час – после 9 вечера на улицу выходить запрещено. Кого поймают – штраф до полтысячи евро.
Великобритания, Лондон
Чуть ли не больше всего запретов в Великобритании. Там выходить из дома разрешено только на работу, в магазин или аптеку. Все из-за нового, мутировавшего штамма коронавируса.
И британцы бросились опустошать полки супермаркетов.
"Полки с рождественскими товарами почти пустые, видимо здесь скупается большинство, потому что все остальные магазины закрыты", – делится лондонец.
Германия, Берлин
В Германии по меньшей мере до 10 января будут работать только супермаркеты, аптеки, автозаправки, банки и почта. Уже несколько дней смертность от коронавируса бьет рекорды – около тысячи человек в сутки.
Впрочем, немцы возмущены решением властей ввести карантин как раз накануне Рождественских праздников.
"Стоило ввести локдаун еще в ноябре, спокойный месяц, когда ничего не происходит. Но не в декабре, когда многие компании устраивают новогодние корпоративы и рестораны могут заработать чуть больше", – говорит местный житель.
Нидерланды, Амстердам
Жесткий карантин минимум на 5 недель, до середины января, ввели Нидерланды.
В местных больницах отменили все плановые операции, не хватает медиков работать с больными COVID-19.
Италия, Рим
Итальянцам придется провести Рождественские праздники дома. Завтра в стране – локдаун: закрывают рестораны и бары, запретят путешествия между регионами.
В Риме сотни людей вышли на протесты.
"Из-за действий правительства бизнес гибнет повсюду. Пожалуйста, не предлагайте цветы, а компенсацию вместо этого", – возмущается мужчина на улице.
Чехия, Прага
После Рождества Чехия планирует в дополнение к ресторанам, гостиницам и спортзалам, закрыть непродовольственные магазины и ввести комендантский час – от 9 вечера до 5 утра.
Франция, Париж
Во Франции, где также действует запрет на ночные прогулки, обещают только на один вечер – Рождество – сделать исключение – отменить комендантский час.
В стране до сих пор закрыты все развлекательные заведения как минимум до 20 января. Впрочем медики признают – распространение вируса все еще не контролируют.
"Эпидемия вообще не находится под контролем, несмотря на все усилия последних месяцев", – говорит Карин Лакомб, руководитель отделения инфекционных заболеваний больницы.
В то же время Франция сегодня частично возобновила сообщение с Великобританией. Позволила своим гражданам и британцам, которые имеют вид на жительство, вернуться во Францию, при условии отрицательного теста на коронавирус.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк