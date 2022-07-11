Конфликт из-за Калининграда: Литва жестко ответила на угрозы России

Кремль продолжает запугивать весь Европейский Союз "жесткими мерами"

Литва ограниничила транзит в Калининград / Фото: Коллаж: Сегодня

Литва 11 июля расширила ограничения на торговлю через свою территорию с российским Калининградом, несмотря на угрозы Кремля. Решение было принято в связи со вступлением в силу ранее объявленных санкций Европейского Союза против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Дополнительные товары, запрещенные с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, сообщил Reuters представитель литовской таможни.

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В пятницу Россия предупредила Литву и Европейский Cоюз, что может принять против них "жесткие меры", если транзит некоторых товаров в Калининград и из Калининграда не возобновится "в ближайшие дни".

В понедельник губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на сухопутное перемещение товаров между Россией и тремя странами Балтии, Литвой, Латвией и Эстонией, чтобы подтолкнуть их к использованию калининградских портов.

Конфликт из-за санкций против Калининграда