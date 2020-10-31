Королевский биограф дал понять, когда Елизавета II отречется от престола

Королевский биограф Роберт Джобсон считает, что королева Великобритании Елизавета II уступит престол принцу Чарльзу в следующем году, когда ей исполнится 95 лет. Об этом Джобсон заявил в программе The Royal Beat, пишет Daily Mail.

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Фото: instagram.com/chrisjacksongetty

"Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она покинет пост", — сказал биограф.

Елизавете II 95 лет исполнится в апреле 2021 года, а принцу Чарльзу — 72 года этой осенью.

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Фото: Leon Neal / POOL / AFP

Как старший сын Елизаветы II, он первый в очереди на королевский престол.

Обычно королева отмечает свой день рождения дважды. Первый раз — 21 апреля, в день своего появления на свет. Этот праздник проходит в кругу семьи.

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Во второй день рождения, в июне, проходит официальное помпезное действие с участием каретного шествия королевской семьи и воздушного парада Королевских ВВС над Букингемским дворцом. Но в этом году на фоне пандемии коронавируса его формат пришлось сократить до мини-парада и салюта.

Напомним, Елизавета II взошла на престол в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — Георга VI.

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Ранее мы писали, что у королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет. Фото британской королевы сделано специально для Канады и будет располагаться в правительственных зданиях, школах и посольствах. На снимке Ее Величество позирует в тиаре.

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