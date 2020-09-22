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Коронавирус наступает: как Европа готовится ко второй волне

22 сентября, 12:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Европейские страны возвращают жесткие ограничения

На фоне роста количества новых случаев заражения коронавирусом власти европейских стран могут вернуть жесткие карантинные меры, чтобы остановить новую волну пандемии COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

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Тем временем некоторые государства ЕС уже начали вводить дополнительные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Так, власти Испании ужесточили карантин в десятках районов Мадрида и пригороде. По словам испанского премьера Педро Санчеса, для этих целей привлекут военных, которые помогут полиции контролировать ситуацию на улицах и проводить дезинфекцию.

Пока запланировано, что карантин продлится около двух недель, в течение которых будут закрыты парки, а бары и рестораны вдвое сократят количество посетителей. Для жителей Мадрида также вводят запрет на выезд за пределы своих районов, кроме поездок на работу, учебу или к врачу. Также запрещено собираться более шести человек.

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Австрия с 21 сентября запретила собрания больше чем 10 человек в помещениях после того, как рассадниками вируса стали бары, клубы и вечеринки.

"Мы видим, что у нас возник экспоненциальный рост. Мы должны быстро отреагировать, чтобы избежать второго карантина", – заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Власти Франции пока придерживается стратегии принятия мер на региональном уровне.

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С 24 сентября новые ограничения вводятся в Великобритании: все пабы, бары и рестораны в Англии должны будут заканчивать работу не позднее 22:00, сообщает nme.com.

Финляндия, в свою очередь, приняла решение отменить запланированные на 2021 год крупные военные учения Arctic Lock, в которых должны были участвовать 20 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщает swissinfo.ch.

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Карантинные ограничения также усилили в Словении: на фоне ухудшения эпидситуации в стране ввели обязательное ношение защитных масок на улице.

В то же время власти Хорватии приняли решение о сокращении времени обязательного пребывания в карантине с 14 до 10 дней. По словам руководителя Национального института общественного здравоохранения Крунослава Цапака, "последние данные свидетельствуют о том, что на седьмой день (заболевания) у человека значительно снижается уровень заразности. После десятого дня человек незаразен".

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено более 31 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что число смертей из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре увеличится.

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