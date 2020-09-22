Коронавирус наступает: как Европа готовится ко второй волне

На фоне роста количества новых случаев заражения коронавирусом власти европейских стран могут вернуть жесткие карантинные меры, чтобы остановить новую волну пандемии COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

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Тем временем некоторые государства ЕС уже начали вводить дополнительные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Так, власти Испании ужесточили карантин в десятках районов Мадрида и пригороде. По словам испанского премьера Педро Санчеса, для этих целей привлекут военных, которые помогут полиции контролировать ситуацию на улицах и проводить дезинфекцию.

Пока запланировано, что карантин продлится около двух недель, в течение которых будут закрыты парки, а бары и рестораны вдвое сократят количество посетителей. Для жителей Мадрида также вводят запрет на выезд за пределы своих районов, кроме поездок на работу, учебу или к врачу. Также запрещено собираться более шести человек.

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Австрия с 21 сентября запретила собрания больше чем 10 человек в помещениях после того, как рассадниками вируса стали бары, клубы и вечеринки.

"Мы видим, что у нас возник экспоненциальный рост. Мы должны быстро отреагировать, чтобы избежать второго карантина", – заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Власти Франции пока придерживается стратегии принятия мер на региональном уровне.

С 24 сентября новые ограничения вводятся в Великобритании: все пабы, бары и рестораны в Англии должны будут заканчивать работу не позднее 22:00, сообщает nme.com.

Финляндия, в свою очередь, приняла решение отменить запланированные на 2021 год крупные военные учения Arctic Lock, в которых должны были участвовать 20 тыс. военнослужащих из 13 стран, сообщает swissinfo.ch.

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Карантинные ограничения также усилили в Словении: на фоне ухудшения эпидситуации в стране ввели обязательное ношение защитных масок на улице.

В то же время власти Хорватии приняли решение о сокращении времени обязательного пребывания в карантине с 14 до 10 дней. По словам руководителя Национального института общественного здравоохранения Крунослава Цапака, "последние данные свидетельствуют о том, что на седьмой день (заболевания) у человека значительно снижается уровень заразности. После десятого дня человек незаразен".

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено более 31 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что число смертей из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре увеличится.

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