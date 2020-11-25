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Коронавирус назвали главной причиной смерти в Евросоюзе

25 ноября, 17:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Урсула фон дер Ляйен напомнила Европарламенту о кризисе в здравоохранении Европы

На прошлой неделе основной причиной смерти в странах Европейского союза стали коронавирусная инфекция и последствия болезни, которую она вызывает.

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Об этом, как сообщает dpa, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Больницы по-прежнему находятся в состоянии стресса, а отделения интенсивной терапии в некоторых регионах перегружены", – сказала она, выступая в Европарламенте 25 ноября.

Фон дер Ляйен напомнила о том, что предстоящее Рождество в преимущественно католическом Евросоюзе не будет нормальным.

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Также она призвала страны-члены ЕС противостоять желанию ослабить карантин слишком быстро, а также готовиться распределить миллионы доз вакцины, поставки которой начнутся уже в этом году.

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Напомним, что Еврокомиссия уже заключила шесть контрактов с компаниями-разработчиками вакцины. Поставки препарата в ЕС начнутся после завершения исследований, необходимых проверок и получения разрешения от контролирующих органов.

Как обстоят успехи с испытаниями новых вакцин от COVID-19, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Урсула фон дер Ляйен COVID-19
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