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Коронавирус у норок подобрался к границам Украины

24 ноября, 13:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

О первых случаях инфицирования пушных зверей заявила Польша

Обнаруженный недавно в Дании мутировавший штамм коронавируса, которым заражаются норки, впервые обнаружен в Польше.

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Об этом сообщает Radio Gdansk.

Польские ученые и ветеринары обнаружили инфекцию у норок в одном из питомников в Поморском воеводстве на севере страны. Из 91 материала, взятого для анализов в пушных хозяйствах четырех воеводств, позитивный результат показали восемь.

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Польские ученые собираются определить происхождение вируса и сравнить его с уже известными штаммами.

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Пока что Польша является самой ближайшей к Украине страной, где у норок обнаружили коронавирус. В стране уже запретили допускать к работе на зверофермах людей с признаками простуды и ОРЗ.

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Кроме Дании, ранее наличие инфицированных норок подтвердили на пушных хозяйствах в Греции, Ирландии, Испании, Италии, Франции, Нидерландах, Швеции и США.

Стоит отметить, что вопрос межвидовой трансмиссии коронавируса до конца не изучен. Пока что самым восприимчивыми к инфекции считаются домашние кошки.

Заражение животных чревато дальнейшей мутацией инфекции и появлением новых штаммов, невосприимчивых к созданным лекарствам.

Напомним, что c начала пандемии в Польше подтвердили больше 909 тысяч случаев COVID-19, включая 13 314 смертельных. На этом фоне власти страны планируют провести национальное тестирование населения.

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Польша коронавирус пандемия норка COVID-19
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