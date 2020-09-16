Коронавирус в Чехии: в стране зафиксирован новый печальный рекорд

В Чехии, которую накрыла вторая волна коронавируса, зафиксировали суточный максимум заражения коронавирусом – 1677 новых случаев. Об этом сообщает Novinky.

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Предыдущий самый высокий суточный показатель инфицирования был зафиксирован тремя днями ранее.

Как отмечается, из почти 39 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране насчитывается 15 807 активных случаев заболевания.

В большинстве течение болезни легкое. В больницах сейчас находятся 333 человека, состояние 78 из них тяжелое.

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С начала эпидемии в Чехии от коронавирусной болезни умерли 476 человек, из них 6 – за последние сутки.

На прошлой неделе власти ужесточили карантинные ограничения – расширили масочный режим на все общественные помещения.

Ранее сообщалось, что в Чехии устроили пир в честь "прощания" с коронавирусной эпидемией. Застолье прошло 30 июня в самом центре Праги – на Карловом мосту, где местный ресторатор Ондрей Кобза установил 500-метровый стол. Все желающие могли присоединиться к празднованию, и люди охотно делились принесенными из дому блюдами и напитками, в том числе и алкоголем.

Видео: Reuters Видео: Reuters

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