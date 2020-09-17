Коронавирус в Европе: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об "очень серьезной" ситуации в Европе, где на прошлой неделе было зарегистрировано более 300 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает The Mirror.

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По его словам, более половины европейских стран сообщили о более чем 10%-ном росте случаев заболевания за последние две недели. В семи странах число новых случаев заболевания удвоилось.

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Строгие меры изоляции привели к снижению числа заражений – до "рекордно низкого уровня" в июне, но ограничения были ослаблены, и с тех пор число случаев заболевания быстро растет.

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Ранее Ханс Клюге предупредил, что число смертей из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре увеличится.

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Напомним, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что помимо новой волны коронавируса в этом году, Европе грозит эпидемия туберкулеза.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 29 902 196 случаев заражения коронавирусом.

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