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Коронавирус в Германии обновил рекорд. Продажи туалетной бумаги взлетели

22 октября, 12:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На фоне нависшей угрозы локдауна в Германии взлетели продажи товаров первой необходимости

В Германии продолжается эпидемия COVID-19, и, как и во многих других странах Европы, здесь фиксируют все большие и большие показатели заболеваемости – 20 октября вирус обнаружили более чем у 11 тысяч человек.

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Как сообщает Deutsche Welle, по данным главного инфекционного учреждения страны, института Роберта Коха, 21 октября в Германии коронавирус подтвердили у 11 287 человек, в том числе и у министра здравоохранения Йенса Шпана.

Это почти в полтора раза больше предыдущего рекорда – 7830, который был установлен 17 октября.

Таким образом, совокупное количество заразившихся в стране достигло 392 049, при этом 9,9 тыс. случаев оказались смертельными.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

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На фоне второй волны эпидемии и нависшей угрозы нового локдауна, который уже ввели некоторые другие страны Евросоюза, немцы начали скупать товары первой необходимости.

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, на прошлой неделе в стране на 89,9% выросли продажи туалетной бумаги (в сравнении с докризисным уровнем), на 72,5% – дезинфицирующих средств, на 62,3%, – мыла.

Стоит отметить, что из-за COVID-19 канцлер Ангела Меркель отменила ноябрьский саммит ЕС и призвала сограждан оставаться дома, ограничить социальные контакты и по возможности воздержаться от поездок.

При этом в сентябре немецкие ученые заявили о намерении уже в этом месяце предоставить миру вакцину против коронавируса.

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Германия туалетная бумага коронавирус COVID-19
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