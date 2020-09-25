Коронавирус во Франции и Великобритании установил новый максимум

В мире продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом. Так, Великобритания и Франция в четверг, 24 сентября, зарегистрировали самый высокий однодневный всплеск заражения COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Euronews.

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По данным национального агентства здравоохранения Santé Publique France, за последние 24 часа во Франции было обнаружено более 16 тыс. новых случаев заражения. Предыдущий рекорд в 13,5 тыс. человека был зарегистрирован 19 сентября.

Еще 52 человека погибли в результате пандемии, в результате чего число погибших от COVID-19 в стране достигло 31 511 человек.

Кроме того, агентство здравоохранения подчеркнуло, что наблюдается "экспоненциальный рост госпитализаций в реанимацию".

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Более 4,2 тыс. человек были госпитализированы из-за COVID-19 во Франции за предыдущую неделю, 718 из которых были в отделениях интенсивной терапии.

В Британии в четверг, 24 сентября, было зарегистрировано 6632 новых случая заражения, что стало новым рекордом для страны.

Также было зарегистрировано 40 новых смертей по всей Великобритании, в результате чего число погибших достигло 41 902 человек – это самый высокий показатель в Европе.

Директор отдела общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл говорит, что эта цифра является "серьезным предупреждением", поскольку инфекция растет во всех возрастных группах.

Она говорит, что граждане должны соблюдать новые ограничения, объявленные правительством на этой неделе, чтобы контролировать распространение вируса.

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Ранее новости "Сегодня" писали, как Европа готовится к новой волне коронавируса.

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