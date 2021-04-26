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Коронавирус замедлился: Франция впервые за месяц ослабила карантин

26 апреля, 16:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Французские власти разрешили младшеклассникам вернуться за школьные парты – Макрон надеется, что вакцина поможет остановить эпидемию COVID-19

После более чем трех недель локдауна во Франции начали ослаблять карантинные меры, открыв начальные школы и детские сады.

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Об этом сообщает Associated Press.

Французские власти перенесли пасхальные каникулы и с 5 апреля закрыла школы, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Решение их открыть было принято на фоне обнадеживающей тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в стране – на прошлой неделе уже фиксировали 30 тысяч случаев COVID-19 против 40 тысяч случаев неделей ранее.

В дальнейшем ожидаются новые послабления:

  • со следующей недели отменят ограничения на поездки внутри страны;
  • с середины мая постепенно откроются магазины товаров не первой необходимости, некоторые культурные площадки, а также террасы ресторанов и кафе.
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В то же время действующий с 19:00 до 6:00 комендантский час отменять пока что не собираются.

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"Мы собираемся постепенно открываться. Мы будем делать это очень медленно, чтобы не допустить нового распространения [инфекции – ред.]", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон, посетив 26 апреля одну из школ в коммуне Мелун под Парижем.

Эммануэль Макрон. Фото: Thibault Camus/REUTERS

Эммануэль Макрон. Фото: Thibault Camus/REUTERS

Он возлагает большие надежды на национальную иммунизационную кампанию – по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса уже получили более 14 миллионов человек, или около 26% взрослого населения страны. Как мы уже писали, пункт по вакцинации от COVID-19 открыли даже в парижском Диснейленде.

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Напомним, что Франция стала первой в Евросоюзе страной, где в тестовом режиме запустили цифровые туристические COVID-паспорта.

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Франция школа карантин коронавирус Эммануэль Макрон COVID-19 локдаун
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