Кровавый теракт во Франции: количество жертв выросло

Сам террорист при этом жив и находится в реанимации

Количество жертв теракта в Ницце, где 29 октября вооруженный мужчина совершил нападение на римско-католический собор в центре города, возросло до трех человек.

Об этом сообщает France24, ссылаясь на данные полиции.

Согласно последней информации, двое человек – мужчина и женщина – были убиты злоумышленником внутри базилики Нотр-Дам-де-Ницца. Как утверждает мэр Ниццы Кристиан Эстроси, одним из погибших оказался хранитель собора. При этом утверждается, что женщина была обезглавлена (изначально сообщалось, что обезглавили мужчину).

Церковь после теракта. Фото: Twitter

Третья жертва скончалась в кафе напротив церкви, куда ей удалось добраться уже будучи тяжело раненной.

Еще несколько человек были ранены, об их состоянии не сообщается.

Сам террорист был нейтрализован прибывшими жандармами. Ему оказали медицинскую помощь, и сейчас он находится в реанимации. Момент задержания удалось снять на видео.

Сейчас центр города оцеплен – правоохранители не исключают, что у террориста мог быть сообщник.

В Ниццу направляется президент Франции Эммануэль Макрон, а депутаты Национального собрания и Сената почтили погибших минутой молчания.

Кроме того, на своей странице в Twitter президент Европарламента Давид Сассоли назвал теракт ужасным и призвал европейцев "объединиться против насилия и тех, кто разжигает и сеет ненависть".

Напомним, что менее двух недель назад в пригороде Парижа обезглавили учителя географии, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве демонстрации свободы слова.

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