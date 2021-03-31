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Круги на асфальте: в Бельгии придумали оригинальный способ соблюдать карантин, видео

31 марта, 17:48

Денис Беспалов , Анна Гришина

В городе Гент краской нарисовали сотни кругов прямо в парках

В Бельгии, где действует строгий карантин и запрет на массовые собрания, придумали необычную идею антиковидних встреч. В городе Гент краской нарисовали сотни кругов прямо в парках и на центральной площади. Внутри – может быть не более четырех человек.

Видео: Сегодня
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В Бельгии уже полгода как на карантин закрыты рестораны и бары. Поэтому студенты, которые соскучились за развлечениями – придумали идею таких безопасных встреч на улице.

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С собой для удобства приносят стулья, или же просто сидят на асфальте – пьют кофе, едят бутерброды и общаются.

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Если концепция встреч в кругах окажется успешной, и никто из студентов не подхватит вируса, возможно, похожи пространства нарисуют на асфальте и других бельгийских городов.

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Ранее сообщалось, что власти Бельгии обязаны за месяц отменить карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса – суд признал их незаконными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бельгия карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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