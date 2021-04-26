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Крым, наркотики или оружие: за что в Португалии задержали российское судно?

26 апреля, 21:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сухогруз "Александр Твардовский" неоднократно нарушал законодательство Украины и других страны

/ Фото: marinetraffic.com

Португальские правоохранители в порту Виана-ду-Каштелу задержали и обыскали российский сухогруз "Александр Твардовский". Официальная причина пока не называется, однако местные СМИ говорят о контрабанде наркотиков и оружия.

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Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Как оказалось, в прошлом году судно неоднократно нарушало законодательство Украины заходами в закрытые крымские порты Евпатория, Керчь и Севастополь. Например, в конце сентября-2020 "Александр Твардовский" выключил судовой транспондер и зашел в Керченский рыбный порт на погрузку 2700 тонн пшеницы.

Если в Евпатории и Керчи нарушитель вывозил грузы из оккупированного Крыма с нарушением законов Украины, то в севастопольском рейсе сухогруз нарушил предписания турецких властей о запрете морского сообщения между турецкими и закрытыми крымскими портами.

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В конце декабря-2020 "Александр Твардовский" загрузился строительными смесями в турецком порту Айдын и доставил в оккупированный Севастополь. У берегов Крыма нарушитель выключил автоматизированною идентификационную систему и направился в Камышовую бухту, где контрабандно выгрузил груз без законного оформления в государственных органах Украины.

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Напомним, в июле-2019 СБУ и Военная прокуратура задержали российский танкер "Neyma", блокировавший украинские корабли в Керченском проливе.

А в марте-2018 корабль морской охраны Госпогранслужбы в Азовскомморя задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" из Крыма, шедшее под флагом РФ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Португалия оружие Крым наркотики сухогруз контрабанда задержание судно обыски

Источник: Сегодня

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