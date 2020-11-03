Курц не исключает антисемитских мотивов нападения в Вене

По словам канцлера Австрии, террористы хорошо вооружены и подготовлены

Террористы, совершившие нападение в Вене очень хорошо вооружены и подготовлены, их мотивы пока не известны.

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Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц из оперативного штаба в МВД страны, передает телеканал ORF.

В то же время канцлер не исключает антисемитских мотивов нападавших, поскольку первый теракт произошел у синагоги.

"Нам пока ничего не известно о мотивах, разумеется, антисемитский мотив нельзя исключать, особенно учитывая место, где началась атака", – заявил он.

Курц также еще раз подтвердил, что нападения в Вене – это определенно террористические акты.

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Ранее в Twitter канцлер выразил соболезнования семьям погибших и раненых и пообещал, что австрийская полиция "примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении".

Он также поблагодарил европейских лидеров, поддержавших Австрию в эти "непростые часы".

"Вся страна думает о погибших, раненых и их семьях, которым я выражаю свои глубочайшие соболезнования. Мы благодарим лидеров Европейского Союза и наших международных партнеров за их сочувствие и выражение солидарности", – написал Курц.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнование народу Австрии в связи с терактами в Вене.

Ранее мы сообщали, что вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

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Позже полиция сообщила, что террористы атаковали сразу несколько локаций в столице Австрии, в результате чего один человек погиб и несколько ранены, один нападающий ликвидирован. В то же время СМИ говорят о 15 пострадавших в результате нападений.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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