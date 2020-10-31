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В Австрии снова вводят локдаун с комендантским часом

31 октября, 18:48

Коронавирус в Австрии — канцлер объявил о новом локдауне

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в стране будет введена вторая частичная изоляция из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

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EPA-EFE / CHRISTIAN BRUNA

EPA-EFE / CHRISTIAN BRUNA

Начиная со вторника австрийцам будет запрещено покидать свои дома с 20:00 до 6:00, за некоторыми исключениями. Рестораны закроются на четыре недели, а услуги еды "на вынос" и доставки останутся. Все компании, которые могут разрешить удаленную работу, должны сделать это, сказал Курц на пресс-конференции.

Он добавил, что школы пока будут открыты.

Австрия сообщила о 5349 новых случаях COVID-19, что является наибольшим показателем роста заражений с начала пандемии в марте. Предыдущий рекордный максимум зафиксировали в пятницу.

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По оценкам федерального канцлера Австрии, критическая ситуация для медицинской системы страны будет наблюдаться тогда, когда количество ежедневных заражений достигнет отметки в 6 тыс. случаев.

Напомним, в Греции на месяц закрываются рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. В стране расширят комендантский час.

Кроме того, Польша из-за пандемии коронавируса упрощает трудоустройство врачей, которые получили профессиональную квалификацию за пределами Европейского Союза. Речь идет об украинских врачах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австрия коронавирус Себастьян Курц локдаун
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