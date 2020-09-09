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Курс на военную независимость от США: глава Евросовета озвучил планы Брюсселя

9 сентября, 01:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Европейская стратегическая автономия стала целью номер один для всего поколения

Достижение стратегической независимости – это главная задача Евросоюза (ЕС) в XXI веке. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на ежегодном Брюссельском форуме, передает ТАСС.

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"Европейская стратегическая автономия – это уже не просто слова. Стратегическая независимость Европы – это наш новый проект на этот век. Это вопрос наших общих интересов. Через 70 лет после отцов-основателей (с момента запуска процесса европейской интеграции – декларации главы МИД Франции Робера Шумана от 9 мая 1950 года – Ред.) Европейская стратегическая автономия стала целью номер один для всего нашего поколения. Для Европы – это реальное начало XXI века", - сказал он.

Концепция "стратегической независимости ЕС" подразумевает радикальное сокращение военной зависимости стран Евросоюза от США, а также повышение уровня внутренней интеграции сообщества, повышение роли европейских институтов при снижении роли национальных государств и их правительств.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.

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