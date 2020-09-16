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Лаборатория в Швеции подтвердила, что Навального отравили "Новичком"

16 сентября, 10:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Образцы крови, взятые у политика, содержали следы нервно-паралитического газа

Шведский институт оборонных исследований (FOI), который проводил анализ проб российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердил, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Об этом сообщила глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности доктор Оса Скотт, передает DW.

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"Могу подтвердить, что мы в FOI провели анализ по заданию наших немецких партнеров. Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI", – сказала она.

По ее словам, образцы крови, взятые у Алексея Навального, "однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок".

"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии", - отметила Оса Скотт.

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Лаборатория в Швеции подтвердила, что Навального отравили "Новичком"
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Ранее в правительстве Германии заявили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Алексея Навального вещества группы "Новичок".

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Алексей Навальный
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