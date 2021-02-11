Латвия "закрылась" из-за пандемии: кому пока еще разрешен въезд в страну

С 11-го по 25 февраля Латвия ужесточила мероприятия, направленные на сдерживание пандемии коронавируса и запретила въезд по несущественным причинам из всех стран Евросоюза, Единой экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

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Как сообщает портал Delfi.lv, это предусматривают поправки к распоряжению правительства о введении чрезвычайного положения.

Въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

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Временно будут отменены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов COVID-19.

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С разрешения министра сообщения возможно осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Лица, имеющие право на въезд в Латвию, должны подтвердить его при заполнении электронной анкеты на сайте covidpass.lv. При заполнении электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить полиции и пограничной охране.

Напомним, в Латвии до 11 января действовал режим чрезвычайной ситуации, вызванный борьбой с распространением коронавируса. Он был продлен до 7 февраля, при этом в праздничные дни даже действовал комендантский час.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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