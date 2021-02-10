Лайфхак для безработных: британка поделилась секретом, как найти вакансию

В Великобритании девушка после долгих поисков работы придумала хитрый способ, как устроиться, и поделилась им в Twitter.

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Как передает The Mirror, британка не захотела самостоятельно придумывать сопроводительное письмо, чтобы устроиться официанткой.

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Она разместила на сайте поиска работы фальшивую вакансию и свой адрес электронной почты. Ей прислали более 200 резюме, из которых она и выбрала то, что больше нравится и подходит.

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Немного перефразировав, она отправила резюме с письмом работодателю. Через несколько дней ее взяли на работу.

Ее пост в Twitter с лайфхаком собрал более 300 тыс. лайков. И хотя одни ее обвинили во вранье, другие же, наоборот, назвали ее гением: "Не могу поверить, что я потратил так много своей жизни на написание сопроводительных писем. Это чертов гений".

Но другие были далеко не в восторге: "Не могу поверить, что люди хвалят то, что она сделала. Все эти 200 человек надеялись найти работу, но их обманывали".

Также мы писали о том, что британец Марк Роф разместил в Манчестере свою фотографию на билборде с целью найти свою любовь. Кроме фотографии, на рекламе была также надпись-призыв для девушек.

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