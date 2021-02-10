Українська
$ 27,64
33,44
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Лайфхак для безработных: британка поделилась секретом, как найти вакансию

10 февраля, 20:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Женщина раскрыла хитрый способ в Twitter

В Великобритании девушка после долгих поисков работы придумала хитрый способ, как устроиться, и поделилась им в Twitter.

Реклама

Как передает The Mirror, британка не захотела самостоятельно придумывать сопроводительное письмо, чтобы устроиться официанткой.

Читайте также: 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных

Она разместила на сайте поиска работы фальшивую вакансию и свой адрес электронной почты. Ей прислали более 200 резюме, из которых она и выбрала то, что больше нравится и подходит.

Фото: The Mirror
Реклама

Фото: The Mirror

В тренде
Подтасовки против протокола: почему эффективность вакцины Спутник V вызывает сомнения

Немного перефразировав, она отправила резюме с письмом работодателю. Через несколько дней ее взяли на работу.

Ее пост в Twitter с лайфхаком собрал более 300 тыс. лайков. И хотя одни ее обвинили во вранье, другие же, наоборот, назвали ее гением: "Не могу поверить, что я потратил так много своей жизни на написание сопроводительных писем. Это чертов гений".

Но другие были далеко не в восторге: "Не могу поверить, что люди хвалят то, что она сделала. Все эти 200 человек надеялись найти работу, но их обманывали".

Также мы писали о том, что британец Марк Роф разместил в Манчестере свою фотографию на билборде с целью найти свою любовь. Кроме фотографии, на рекламе была также надпись-призыв для девушек.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа Великобритания резюме
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты
Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билетыТранспорт
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Австрия готова производить российскую вакцину: канцлер назвал условие
Австрия готова производить российскую вакцину: канцлер назвал условиеЕвросоюз
Германия ответила на призывы Франции заморозить
Германия ответила на призывы Франции заморозить "Северный поток – 2"Евросоюз
Ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфона
Ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфонаЕвросоюз
В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба и погиб (ОБНОВЛЕНО)
В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба и погиб (ОБНОВЛЕНО)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять