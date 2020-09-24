Лечение коронавируса: ученые из Германии сообщили о важном открытии

В Германии, которая обещает представить вакцину против коронавируса уже в октябре, ученые сообщили о возможном прорыве в борьбе с COVID-19.

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Так, сообщается, что ученые из клиники Charite и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) смогли вычленить высокоустойчивые к коронавирусу антитела. Это открытие может помочь в разработке пассивной вакцины против COVID-19.

В частности, ученые выделили почти 600 образцов антител из крови людей, переболевших COVID-19. По итогам лабораторных тестов исследователям удалось вычленить из них "несколько особо эффективных образцов", а затем воспроизвести их искусственно с использованием клеточных культур.

"Как показывают структурные анализы, нейтрализующие антитела привязываются к вирусу и таким образом не дают ему проникнуть в клетки и размножиться там", – говорится в сообщении.

Эффективность антител также проверили на хомяках.

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"Когда мы вводили антитела хомякам, имевшим инфекцию, то у них развивались легкие симптомы. Когда антитела вводились превентивно, то есть до заражения, то животные не болели", – сообщил ученый Якоб Крейе, который участвовал в исследовании.

Однако ученые также обнаружили, что некоторые антитела связываются с образцами тканей из различных органов, что может вызвать нежелательные побочные эффекты.

Ранее сообщалось, что в Британии добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцины.

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