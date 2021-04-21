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Лечиться можно будет дома: в Британии разрабатывают таблетки от коронавируса

21 апреля, 06:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как прогнозирует Джонсон, препарат может стать третьим методом защиты против COVID-19, наряду с вакцинацией и массовым тестированием

Уже к осени этого года могут появиться первые в мире таблетки для лечения COVID-19 в домашних условиях.

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О разработке сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC News.

По его словам, этот препарат сможет помочь бороться с третьей волной болезни, которую прогнозируют эксперты в области здравоохранения.

"Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями", — добавил премьер-министр.

Джонсон предположил, что противовирусные препараты могут стать третьим методом защиты против COVID-19, наряду с вакцинацией и массовым тестированием.

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Как мы писали, в Великобритании уже более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавирусапочти каждый пятый взрослый человек.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что по всему миру пациенты уже получили 780 млн доз вакцины от коронавируса. Однако существует большой дисбаланс между темпами вакцинации в богатых и бедных странах.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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