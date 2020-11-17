Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech

Разработанная американо-германским альянсом Pfizer – BioNTech вакцина от коронавируса показывает 90% эффективности, однако у нее существуют одна особенность, которая может перечеркнуть все преимущества перед вакцинами других производителей – температура хранения.

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Об этом пишет издание Deutsche Well .

Вакцину необходимо хранить при температуре -70 °С, а после размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С. При этом ни одна ныне существующая вакцина не требует столь сильной заморозки.

Транспортировка миллиардов доз вакцины по всему миру должна происходить при экстремальных условиях хранения. Однако существующие "холодные цепи", предназначенные для транспортировки при низкой температуре от места производства непосредственно к потребителю, не способны обеспечить необходимые условия.

В Pfizer нашли собственное краткосрочное решение – разработали "температурные контейнеры" размером с чемодан, способные хранить до пяти тысяч доз вакцины. Заполненные сухим льдом, они сохраняют вакцину при необходимой температуре около 10 дней (при условии, что их не будут открывать). Сами контейнеры можно хранить при температуре 15-25 °С.

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Однако и с термальными контейнерами у вакцины будет только 10 дней, чтобы добраться до центра вакцинации – например, больницы или кабинета врача. После этого ее необходимо использовать в течение пяти дней, разве что в месте назначения существуют возможность хранения при -70 °С. В таком случае вакцина будет сохранять свои свойства еще шесть месяцев до момента размораживания.

По сути, это – вакцина для богатых стран. Технология экстремального замораживания не является привычной для больниц и врачебных кабинетов. Но в странах с низким уровнем достатка ее нет совсем.

"Нигде на планете не существует логистических возможностей распространять вакцину в таких масштабах и в таких условиях хранения без необходимых для этого огромных инвестиций, – говорит профессор Тебе Петерс из Университета Бирмингема. – Проблема особенно актуальна для глобального Юга, где много сел не имеют даже обычного холодильника для хранения вакцин".

Поэтому бедные страны будут ждать другие вакцины, которые также покажут перспективные результаты во время завершающих этапов исследований. Многие из них не требуют столь глубокой заморозки, а некоторые – совершенно не ненужно будет замораживать.

Представляя свой отчет, компания BioNTech заявила, что тоже работает над более стабильной версией собственной вакцины, которая могла бы дольше храниться в обычном холодильнике. Впрочем, даже при условии успеха это не облегчит процесс логистики принципиально, пишет издание.

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Напомним, 17 ноября Еврокомиссия заключила с немецкой фармкомпанией CureVac контракт на предварительный заказ вакцины от коронавируса, который стал пятым контрактом ЕК на поставки вакцины. Предзаказ в целом составляет 1,2 млрд доз вакцин (из них от Pfizer – BioNTech – 225 млн), поэтому каждого европейца можно будет привить трижды.

Также напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса, а только поможет контролировать ее.

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