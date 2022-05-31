Лидеры ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из РФ

Лидеры Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации.
Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
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"Это немедленно покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — написал Мишель в Twitter.
Кроме того, пакет санкций включает:
- отключение крупнейшего российского банка "Сбербанка" от SWIFT;
- блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС;
- расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.