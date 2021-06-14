Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины

По мнению политолога, коммюнике – благоприятная тенденция. Это значит, что мы остаемся в глобальной повестке, об Украине и войне на Донбассе не забыли

G7 сделали важное заявление по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Страны "Большой семерки" по итогам саммита сделали важное заявление и об Украине. В частности, подтвердили свою поддержку суверенитета страны и признали Россию стороной конфликта на Донбассе. Журналисты "Сегодня" разобрались, что это значит.

"Снизьте напряженность"

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В коммюнике лидеры G7 призвали Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, вывести российские войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.

"Мы остаемся твердо убежденными, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку "нормандского процесса" для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия", – говорится в заявлении.

"Большая семерка" подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также политики призвали Киев к дальнейшему проведению реформ.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также призыв к агрессору отвести войска.

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"Крым – это Украина", – подчеркнул Зеленский.

Позитивная тенденция

Саммит G7. Фото: коллаж "Сегодня"

Политолог Владимир Фесенко считает, что совместное коммюнике, отражающее позицию стран G7 и Евросоюза, – это благоприятная тенденция для Украины.

"Для нас важно то, что мы остаемся в глобальной повестке. О нас не забывают, ведь у нас некоторые любят на эту тему рассуждать, мол, мы никому не нужны, на нас все махнули рукой. Нет, вот это совместное заявление показывает, что про Украину и войну на Донбассе помнят", – отметил он.

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В то же время, уверен эксперт, один документ не сможет изменить ситуацию на Донбассе – разрешение конфликта по-прежнему зависит от России.