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Литва готова "переименовать" Беларусь: Это – не часть России

11 января, 15:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вильнюс не хочет использовать оккупационное название соседней страны

Вильнюс готов рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс.

По его словам, название, которым литовцы называют соседнюю страну, не должно закреплять устоявшееся в годы советской оккупации понимание Беларуси как части России.

"Беларусь – означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", – добавил министр.

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Напомним, Литва официально дала новое название Грузии как Сакартвело с конца декабря-2020. И оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.

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Также напомним, что сменить названия еще в 2018-м просил сам Тблилиси, поскольку вариант "Грузия" там считали русифицированным. Название "Сакартвело" ближе к грузинскому языку.

А тем временем напомним, что беларусы вышли на протесты против власти даже несмотря на сильные морозы:

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Россия Литва Беларусь оккупация переименование
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