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Литва и Польша отзывают послов из Беларуси

6 октября, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Решение принято после консультаций с другими представителями ЕС

Литва и Польша отзывают своих послов в Беларуси для консультаций в связи с требованием беларусских властей сократить количество сотрудников их посольств.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

Решение было принято после ряда консультаций с другими представителями Евросоюза – верховным представителем ЕС Хосепом Борреллем, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Наша цель – максимально сохранить дипломатические контакты. Мы также направили такой сигнал белорусской стороне, с которой мы пока договорились о том, что временное приглашение послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов. Вместе с поляками мы уже приняли решение отозвать послов из Минска для консультаций", – заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По словам министра, если Беларусь продолжит настаивать на сокращении штата посольств, будут приняты зеркальные меры.

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Его слова подтвердил и глава МИД Польши Збигнев Рау.

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"Мы приняли совместное решение отозвать для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с Польшей и Литвой и поддержку белорусов и их усилий",написал Рау.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси предложило Польше и Литве до 9 октября сократить количество их дипломатов в посольствах, для "паритета с белорусскими зарубежными ведомствами в соответствующих странах" состава их дипломатических представительств: для Литвы – с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18.

Напомним, после того как страны Балтии расширили санкционные списки против Беларуси, Минск ввел ответные меры.

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Литва Польша протесты посольство Беларусь Линас Линкявичюс
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