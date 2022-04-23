Литва, Латвия и Эстония планируют укрепить восточный фланг НАТО

Страны заявили про увеличение бюджета национальной обороны как минимум до 2,5% ВВП

Премьер-министры стран Балтии осудили варварские действия России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы призвали Россию немедленно прекратить агрессию и вывести свои войска со всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении премьер-министров трех стран.

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Укрепить восточный фланг НАТО

"Мы осуждаем варварские действия России, приведшие к гибели невинных людей, в том числе женщин и детей. Каждая потерянная жизнь – это трагедия. Похищения, задержания, пытки, сексуальные посягательства и неизбирательные убийства не могут и не будут допущены и забыты. Мы возьмем на себя международные усилия по регистрации показаний украинцев, чтобы задокументировать и расследовать военные преступления и в конечном итоге привлечь виновных к ответственности", – отметили главы правительств.

По их мнению, агрессия России "бросает вызов всей евроатлантической безопасности". В заявлении отмечается, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде страны Балтии постараются одобрить Стратегическую концепцию НАТО и "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.

"Чтобы воспрепятствовать любой агрессии, необходима современная передовая оборона в странах Балтии. Для этого потребуются более значительные силы на месте на суше, в воздухе и на море. Постоянное присутствие союзных сил в странах Балтии должно формироваться вокруг трех боеспособных дивизий, по одной дивизии на каждую из стран Балтии, предназначенных для операции коллективной обороны и способных интегрировать национальные силы внутренней обороны", – говорится в заявлении.

Также премьер-министры заявили про увеличение бюджета национальной обороны как минимум до 2,5% ВВП и продолжение закупок реактивных систем залпового огня.

При этом они обратили внимание и на другие угрозы, такие как кибератаки, кампании по манипулированию информацией, иностранное вмешательство, разведывательные операции, юридические действия и экономическое давление.

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Напомним, Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве. Согласно документу, теперь латвийского гражданства будут лишать тех, кто поддерживает войну России против Украины.

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