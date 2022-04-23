Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Литва, Латвия и Эстония планируют укрепить восточный фланг НАТО

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 08:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны заявили про увеличение бюджета национальной обороны как минимум до 2,5% ВВП
Премьер-министры стран Балтии осудили варварские действия России.
Премьер-министры стран Балтии осудили варварские действия России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы призвали Россию немедленно прекратить агрессию и вывести свои войска со всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении премьер-министров трех стран.

Реклама

Укрепить восточный фланг НАТО

"Мы осуждаем варварские действия России, приведшие к гибели невинных людей, в том числе женщин и детей. Каждая потерянная жизнь – это трагедия. Похищения, задержания, пытки, сексуальные посягательства и неизбирательные убийства не могут и не будут допущены и забыты. Мы возьмем на себя международные усилия по регистрации показаний украинцев, чтобы задокументировать и расследовать военные преступления и в конечном итоге привлечь виновных к ответственности", – отметили главы правительств.

По их мнению, агрессия России "бросает вызов всей евроатлантической безопасности". В заявлении отмечается, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде страны Балтии постараются одобрить Стратегическую концепцию НАТО и "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.

"Чтобы воспрепятствовать любой агрессии, необходима современная передовая оборона в странах Балтии. Для этого потребуются более значительные силы на месте на суше, в воздухе и на море. Постоянное присутствие союзных сил в странах Балтии должно формироваться вокруг трех боеспособных дивизий, по одной дивизии на каждую из стран Балтии, предназначенных для операции коллективной обороны и способных интегрировать национальные силы внутренней обороны", – говорится в заявлении.

Также премьер-министры заявили про увеличение бюджета национальной обороны как минимум до 2,5% ВВП и продолжение закупок реактивных систем залпового огня.

При этом они обратили внимание и на другие угрозы, такие как кибератаки, кампании по манипулированию информацией, иностранное вмешательство, разведывательные операции, юридические действия и экономическое давление.

Реклама

Напомним, Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве. Согласно документу, теперь латвийского гражданства будут лишать тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 22 апреля
1
Личный состав 21 200
Личный состав
2
Самолеты 176
Самолеты
3
Вертолеты 153
Вертолеты
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артиллерия 397
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 138
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1523
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять