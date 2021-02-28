Українська
$ 27,93
34,15
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Литва может помочь Украине с доказательствами для введения санкций ЕС

28 февраля, 23:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Литовский министр уже обсуждал подобное сотрудничество с Дмитрием Кулебой

Литва готова предоставить помощь Украине в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к нашей стране для внесения их в санкционный список Европейского союза.

Реклама

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

По его словам, вопрос возможной помощи Литвы Украине в этом вопросе он уже обсуждал с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Я рассказал, что в Литве мы сейчас часто имеем дело с санкциями – в частности, сейчас мы работаем над новым пакетом по Беларуси. Поэтому мы можем предоставить какую-то помощь – например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы дальше передать его на рассмотрение Евросоюза", – уточнил Ландсбергис.

Он отметил, что такая помощь не является гарантией попадания в санкционные списки ЕС, но "почему бы не предложить тех или иных лиц".

В тренде
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)
Реклама

По словам главы литовского МИД, первое, на что смотрят при введении санкций, – "пакеты доказательств".

"Европа должна быть готова защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", – объяснил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европейский Союз должен ввести новые санкции против путинского режима за агрессию против Украины и российской оппозиции, а также остановить "Северный поток – 2".

Мы также сообщали, что ЕС согласовал введение новых санкций в отношении России – в черный список попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Литва ЕС санкции доказательства
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакцины
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакциныЕвросоюз
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять