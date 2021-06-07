Литва начала выдавать цифровые COVID-сертификаты ЕС

Он упросит процедуры проверки на пограничных пунктах, однако, каждая из стран может устанавливать собственные требования

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

С сегодняшнего дня, 7 июня, Литва начала выдавать цифровой ковид-сертификат Евросоюза тем, кто переболел коронавирусом, вакцинировался, или сдал тест на COVID-19.

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Об этом сообщает издание Delfi.

Таким образом ожидается, что цифровой ковид-сертификат ЕС упросит процедуры проверки на пограничных пунктах.

Каждая из стран может устанавливать собственные требования. Тем не менее дополнительные ограничения не применяются в отношении привитых от коронавируса спустя:

неделю после вакцинации второй дозой Pfizer;

две недели после второй дозы Moderna;

15 суток после второй дозы AstraZeneca;

две недели после дозы Johnson & Johnson.

Также ограничения не применяются для тех, кто переболел коронавирусом (если не прошло 180 дней с момента диагноза).

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Тем временем в Украине одобрение Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и украинцев, позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок этим препаратом.

Также напомним, в Минздраве сообщили, что сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.

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