Литва объявила Шария персоной нон грата – СМИ

Также украинского блогера лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году

Литва лишила украинского блогера Анатолия Шария статуса беженца и объявила его персоной нон грата.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения.

Отмечается, что украинец пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Источник также подтвердил, что Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

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"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", – добавил собеседник.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 февраля Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

Кроме того, 2 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и разрешил задержание объявленного в розыск блогера Анатолия Шария.