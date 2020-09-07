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Литва призывает Евросоюз предоставить белорусской оппозиции "ощутимую" помощь

7 сентября, 00:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Линкявичус за активное противодействие влиянию России на Минск

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал власти Европейского союза предоставить "содержательную и ощутимую помощь" оппозиционному демократическому движению в Беларуси. Об этом глава литовского МИД сказал в интервью Financial Times, передает "Радио Свобода".

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Он также выступает за активное противодействие европейского сообщества влиянию России на Минск, в том числе, путем введения новых санкций.

Линкявичус считает, что бездействие в отношении происходящего в Беларуси, подрывает доверие и авторитет Евросоюза.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя брошенным. Мы должны дать им перспективу быть среди демократических государств", - заявил он.

Ранее главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против ответственных за фальсификацию итогов выборов в Беларуси и за жестокий разгон акций протеста, однако список санкций пока не сформировали.

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Напомним, страны-члены Евросоюза Литва, Польша, Латвия и Эстония одними из первых поставили президенту Александру Лукашенко ультиматум, пригрозив изоляцией со стороны Запада, если насилие в отношении участников антиправительственных протестов в его стране не прекратится.

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В начале сентября в США также заявили, что вместе с партнерами в Европе изучают возможность введения серьезных санкций против руководства Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против президента Лукашенко, в ходе которых протестующих по-прежнему жестоко избивают и массово задерживают.

Избиения у кафе на Победителей в Минске

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва протесты ЕС Беларусь помощь Линкявичус
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