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Литва требует усилить санкции против России: Не выполняет обязательства по Донбассу

18 марта, 16:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Литовский лидер не видит попыток РФ закончить войну на Донбассе

Вильнюс призывает международное сообщество ужесточить санкции против России за её агрессию на востоке Украины.

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Об этом президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший Киев с официальным визитом, заявил на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы выступаем за воплощение "нормандского формата", но не можем спокойно смотреть на то, что Россия не выполняет свои обязательства. Мы не видим попыток РФ закончить войну на Донбассе, и поэтому призываем демократические государства укреплять санкции против Российской Федерации", — сказал литовский лидер.

Кроме того, Науседа поддержал идею создания Крымской платформы.

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"Литва не признаёт аннексии Крыма, активно декларирует в европейских институтах и в ООН, что это преступление. Мы говорим: "Крым — это Украина!". Мы поддерживаем украинскую инициативу создать Крымскую платформу, которая не признаёт крымскую оккупацию", — подчеркнул он.

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Напомним, на брифинге с Науседой Зеленский рассказал, когда прояснится ситуация по встрече "Нормандской четверки".

Также сообщалось, что 18 марта Зеленский и Науседа подписали важную декларацию о европейской перспективе Украины.

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Донбасс санкции санкции против России Гитанас Науседа Крымская платформа

Источник: Сегодня

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