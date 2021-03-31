Українська
$ 27,89
32,72
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Локдаун незаконный. Суд Бельгии приказал отменить карантин

31 марта, 15:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Правительство обязано за 30 дней снять все ограничения

Власти Бельгии обязаны за месяц отменить карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса – суд признал их незаконными.

Реклама

Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

Читайте также: Ведет себя не так, как другие. В Бельгии обнаружили необычную мутацию коронавируса

Суд первой инстанции в Брюсселе принял соответствующее постановление, удовлетворив иск Лиги прав человека, поданный около трех недель назад. Представители организации заявили, что антикоронавирусные меры ограничивают фундаментальные свободы в Бельгии.

Напомним, что на данный момент в Бельгии запрещена работа ресторанов, объектов культуры и спорта, в школах отменены занятия, а гражданам запрещено отдыхать за границей.

В тренде
Польша ужесточила карантин для въезжающих в страну: новые правила
Реклама

Суд не нашел достаточной юридической базы для ограничений – в законе от 2007 года, на который ссылался Кабмин, вводят и каждый раз продлевая локдаун с октября 2020 года, таких мер нет.

Поэтому правительству королевства дали 30 дней, чтобы их отменить. За каждый день после отведенного срока властям придется заплатить 5 тысяч евро штрафа. У Кабмина есть возможность оспорить это решение.

Также мы писали, что в Бельгии собак научили выявлять заболевших коронавирусом по запаху.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бельгия карантин коронавирус COVID-19 локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страсти по вакцине. Как
Страсти по вакцине. Как "Спутник V" развалил кабмин СловакииЕвросоюз
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз
Компенсация за оккупацию Крыма: суд в Париже решил, что Россия не должна платить Украине
Компенсация за оккупацию Крыма: суд в Париже решил, что Россия не должна платить УкраинеЭкономика
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у ЗеленскогоВласть
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в Украине
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в УкраинеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять