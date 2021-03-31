Локдаун незаконный. Суд Бельгии приказал отменить карантин

Правительство обязано за 30 дней снять все ограничения

Власти Бельгии обязаны за месяц отменить карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса – суд признал их незаконными.

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Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

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Суд первой инстанции в Брюсселе принял соответствующее постановление, удовлетворив иск Лиги прав человека, поданный около трех недель назад. Представители организации заявили, что антикоронавирусные меры ограничивают фундаментальные свободы в Бельгии.

Напомним, что на данный момент в Бельгии запрещена работа ресторанов, объектов культуры и спорта, в школах отменены занятия, а гражданам запрещено отдыхать за границей.

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Суд не нашел достаточной юридической базы для ограничений – в законе от 2007 года, на который ссылался Кабмин, вводят и каждый раз продлевая локдаун с октября 2020 года, таких мер нет.

Поэтому правительству королевства дали 30 дней, чтобы их отменить. За каждый день после отведенного срока властям придется заплатить 5 тысяч евро штрафа. У Кабмина есть возможность оспорить это решение.

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