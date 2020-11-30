Локдаун приближается: как жесткий карантин сработал в странах Европы

В Украине все чаще звучат заявления о новом локдауне. И хотя власти говорят о нежелании вводить жесткие ограничения, неутешительная статистика не оставляет им иного выбора.

Реклама

При этом после начала второй волны коронавируса многие страны Европы уже успели ввести новые ограничения. И это дало свои результаты. Сайт "Сегодня" приводит самые важные из них.

Германия

В начале ноября в Германии ввели "мягкий локдаун": не работают рестораны и кафе (только доставка), ночные клубы, бары, музеи, библиотека, спортзалы, бассейны. Также ограничено проведение массовых мероприятий – гражданам запрещено собираться в группы более двух человек.

Однако несмотря на новые ограничения статистика показывает неутешительные результаты – число заражений коронавирусом продолжает расти. Так, 25 ноября было зафиксировано рекордное количество случаев (32 687), а общее число заболевших накануне превысило один миллион человек.

Сейчас власти признаются, что не могут сдержать ситуацию. По мнению канцлера Ангелы Меркель, одна из главных причин заключается в том, что между Берлином и властями федеральных земель пропало единство в оценках и действиях. Для сравнения: в начале октября число ковид-пациентов в отделениях интенсивной терапии по всей стране составляло 360 человек, на прошлой неделе таких было 3500.

Франция

Реклама

Усиление карантина во Франции произошло 30 октября. Школы и дошкольные детские учреждения продолжили работу, однако со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности. Студентов перевели на дистанционное обучение.

Остановили работу рестораны, бары и магазины, кроме точек с товарами первой необходимости. Были запрещены все массовые собрания, а также перемещения между регионами.

Спустя две недели после этого в стране постепенно начало снижаться суточное количество заболевших COVID-19. Так, если 8 ноября было зарегистрировано 125 414 случаев, то 29 ноября – 12 580.

На прошлой неделе президент Эмманюэль Макрон анонсировал смягчение карантинных ограничений. Он отметил, что пик второй волны пандемии COVID-19 во Франции пройден, и улучшающиеся показатели позволяют осуществить некоторые облегчения режима ограничений.

При этом каждые две недели будет проводиться анализ санитарной ситуации и рассматриваться вопрос о возможном дальнейшем смягчении или, напротив, усилении ограничений. Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс, то власти откроют кинозалы, театры и музеи.

Бельгия

Реклама

1 ноября Бельгия ввела шестинедельный локдаун. Уже спустя две недели ежедневное число новых пациентов сократилось с 23 тыс. до 4,3 тыс. За последние сутки в стране выявлено 3 619 новых случаев COVID-19.

"В среднем в больницы каждый день поступали 239,3 пациента. Это меньше на 24%, чем за предыдущую неделю. На сегодня в больницах находятся 3 993 пациента с коронавирусом (на 220 меньше, чем вчера). Из них 967 находятся в реанимации, 597 – подключены к аппаратам ИВЛ", – сообщают медики.

С 1 декабря в стране предусмотрены некоторые карантинные послабления, однако при условии соблюдения всех предупредительных мер. При этом все еще под запретом:

"коллективное" посещение магазинов;

работа баров и ресторанов;

парикмахерских и салонов красоты.

Кроме того, на Рождество 24-25 декабря одиноким людям разрешено приглашать близких людей, для всех остальных остается неизменным правило – один постоянный гость на одно домохозяйство. В стране в ночное время продолжит действие комендантский час.

Нидерланды

В начале ноября в стране существенно ужесточили карантин: закрыли музеи, театры, казино, кинотеатры, парки развлечений и другие заведения сферы услуг. Власти даже рассматривали вариант введения полного локдауна с комендантским часом и закрытием школ.

Реклама

Уже 19 ноября начались послабления ограничений – было разрешено возобновить работу театрам, музеям, кино и библиотекам. При этом бары, кафе и рестораны по-прежнему закрыты. Кроме того, жителям страны разрешили приглашать в гости трех человек (ранее – не более двух).

В тренде В Лондоне за протест против локдауна задержали даже Санта Клауса

В результате введения частичного локдауна властям удалось существенно снизит число новых заболеваний COVID-19. Так, если 30 октября в стране был зарегистрирован рекордный максимум – 11 172 – то за прошедшие сутки, 29 ноября, выявлено всего 4 594 случая.

Ирландия

Сейчас в стране действуют коронавирусные ограничения пятого уровня, самого высокого в системе уровней мер. Согласно правилам, люди могут заниматься спортом только в пределах 5 км от дома, большинство второстепенных магазинов закрыты, а бары и рестораны могут предлагать исключительно еду и напитки на вынос.

Такие строгие меры дают свои результаты – ноябрьская статистика показывает снижение новых случаев более чем в два раза. Если в октябре было выявлено 25 301 новый случай, то в ноябре – 11 645. А за прошедшие сутки в Ирландии зафиксировано всего 243 случая заболевания ковидом.

Учитывая положительную динамику власти приняли решение послабить локдаун на период рождественских праздников. Уже на этой неделе откроются тренажерные залы, магазины, парикмахерские и бытовые услуги. Не исключено и открытие заведений общественного питания и баров, впрочем, этот вопрос до сих пор обсуждается.

Чехия

Страна вернулась к режиму локдауна 28 октября. В Чехии были закрыты магазины розничной торговли и сферы услуг, в торговых центрах работали только продуктовые точки, аптеки и ограниченный список других учреждений. В стране ввели комендантский час, работодателям рекомендовали организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами.

Людям разрешили выходить из дому на работу, в магазин, к врачу или для помощи близким. Еще раньше в Чехии перевели на дистанционное обучение школы и университеты, закрыли музеи, театры и рестораны.

В итоге ежесуточное число новых пациентов с COVID-19 здесь удалось снизить с 15 тыс. в начале ноября до 2,6 тыс. сейчас.

Из-за существенного снижения темпов распространения вируса правительство приняло решение с 3 декабря открыть все магазины розничной торговли и рестораны. Впрочем, для предприятий торговли будут действовать ограничения по допустимому количеству клиентов — один человек на 15 квадратных метров.

Также на следующей неделе отменят действие комендантского часа в ночное время. При этом остается в силе норма об обязательном ношении масок даже на открытом воздухе.

Музеи и галереи смогут работать с ограничениями, но театры и кинотеатры будут оставаться закрытыми.

Италия

Здесь локдаун ввели в начале ноября – действовал комендантский час и запрет на передвижение по стране. Были закрыты выставки и музеи, а торговые центры не работали в выходные и в праздничные дни. Студентов полностью перевели на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта ограничили до 50%.

Сегодня статистика показывает, что карантин дал положительный эффект. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах ситуация еще далека от стабильности — после введения ограничений количество новых заражений упало. Если 13 ноября было зафиксировано более 40 тыс. заражений, то сегодня это число снизилось до 26 тыс.

Грузия

Хоть в Грузии и в разы меньше количество заразившихся, чем в Украине, правительство страны накануне решило ввести жесткий локдаун на два месяца. К примеру, за последние сутки там было выявлено 4 472 новых случая, тогда как в нашей стране – 16 585.

С 28 ноября по 31 января по всей Грузии ограничивается перемещение людей с 21:00 до 05:00. Исключение – канун Нового года и Рождества.

Также ограничиваются регулярные междугородние перевозки, в том числе — по железной дороге, автобусом, маршрутным такси. Рестораны будут работать только навынос. Фитнес-залы закроют.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама