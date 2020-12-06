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Лондон и Брюссель пытаются договорится по Brexit

6 декабря, 13:14

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Главный переговорщик Британии по Brexit Дэвид Фрост встретится с коллегой из ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе

Сегодня должны возобновиться решающие переговоры с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС, которое должно начать действовать после завершения переходного периода Brexit.

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Как сообщает BBC, главный переговорщик Британии по Brexit Дэвид Фрост должен встретиться с коллегой из ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе, чтобы попытаться преодолеть "существенные разногласия "двух сторон.

Как пишет издание, это может быть "последняя попытка" договориться о сделке до конца этого года, и отмечает подавленное настроение переговорщиков, но обе стороны все еще хотят заключить сделку.

"Часто самый темный час наступает как раз перед рассветом" – говорится в сообщении.

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Воскресная встреча состоится после того, как переговоры между премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн не принесли ожидаемого результата. Они по телефону вчера не смогли выйти из тупика по "критическим вопросам". Отметим, в Брюсселе пока не планируют проведение экстренного саммита по вопросу Brexit.

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Как ранее заявил глава ирландского Центробанка Габриэль Махлуф, жесткий Brexit сильно ударит по Ирландии. Из всех стран еврозоны она пострадает сильнее всех, если Великобритания выйдет из ЕС без торгового соглашения.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к провалу торговых переговоров с Британией.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания Брюссель Лондон ЕС Brexit
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