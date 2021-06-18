Лукашенко сделают больно. ЕС согласовал санкции против Беларуси

Три крупных сектора белорусской экономики – калийная, нефтяная индустрия и банки – попадут под удар из-за инцидента с лайнером Ryanair и арест Протасевича

ЕС придумал, как наказать Минск за захват самолета и похищение журналиста. Фото: коллаж "Сегодня"

Вдобавок к персональным санкциям, под которые попадут десятки чиновников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Европейский Союз введет и секторальные меры против экономики государства.

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Об этом 18 июня сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"На совете по иностранным делам в понедельник договорились насчет соглашения о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам – калийным удобрениям, банковскому делу и нефти – с политическим "зеленым светом", – написал Йозвяк в Twitter.

Окончательное принятие санкций ожидается уже в ближайшие дни.

Напомним, что 23 мая белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали двух пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.

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Это привело к тому, что Евросоюз и Украина остановили авиасообщение с Беларусью. Ранее СМИ сообщили, что ЕС включит в "черный список" чиновников из министерств обороны и транспорта Беларуси, ВВС, Минского аэропорта и гражданской авиации.

При этом Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: