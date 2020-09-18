Лукашенко не спешит закрывать границы с Литвой и Польшей, как обещал

Несмотря на угрозы непризнанного Евросоюзом президента Беларуси Александра Лукашенко, Минск пока не спешит закрывать границу с Польшей и Литвой. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы по итогам переговоров Гитанаса Науседы с польским коллегой Анджеем Дудой.

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"Президенты (Литвы и Польши) обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было – нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке.

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"Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип – границы могут быть закрыты с обеих сторон", – сказал Гитанас Науседа.

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Также президенты Литвы и Польши обсудили вопрос о санкциях против Беларуси.

Варшаву пригласили присоединиться к введению региональных санкций, Дуда заявил, что рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси.

Как известно, вопрос о введении персональных санкций к представителям властей Беларуси будет вынесен на саммит ЕС 24-25 сентября.

Как сообщалось, ЕС может ввести персональные санкции против Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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