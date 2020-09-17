Лукашенко – нелегитимный: Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Вслед за Советом Европы, который в прошлом месяце отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, аналогичное решение принял и Европейский парламент.

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Об этом говорится в новой резолюции Европарламента, которая была принята абсолютным большинством голосов на пленарной сессии 17 сентября.

"Европейский парламент в соответствии с позицией Совета Европы отвергает результаты так называемых президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, поскольку они были проведены с вопиющим нарушением всех международно признанных стандартов; не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении нынешнего срока его полномочий", – говорится в тексте документа.

Кроме того, Европарламент потребовал прекратить пытки протестующих и ввести против Лукашенко и приближенных к нему лиц, которые несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и репрессии в отношении протестующих широкие санкции.

Помимо того, отмечается важность созданного оппозицией Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса и мирная передача власти.

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Резолюция была подготовлена совместно представителями целого ряда политических групп в Европаламенте, включая Европейскую народную партию, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, фракцию "Зеленые — Европейский свободный альянс", "Обновленную Европу" и Европейских консерваторов и реформистов.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, "черный список" силовиков, причастных к издевательствам.

В стране был создан Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса – его члену Марии Колесниковой уже предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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