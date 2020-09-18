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Лукашенко закрывает границы: в Литве и Польше выступили с заявлениями

18 сентября, 00:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусский президент накануне сделал громкой заявление об усилении границы

Беларусь усилила границу с Украиной, а с Польшей и Литвой намерена и вовсе закрыть. Представители этих двух стран ЕС прокомментировали ситуацию.

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Об этом сообщает ТАСС.

Так, министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене заявила, что ни начальники пограничных пунктов, ни руководитель пограничной службы Литвы не получали информации о каких-то изменениях на литовско-белорусской границе.

В свою очередь министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс отметил, что действующая белорусская власть перекладывает вину за ситуацию в стране на внешние силы.

"Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то угрозы. Если такой угрозы нет, ее надо найти", – сказала министр.

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Тем временем в Министерстве иностранных дел Польши подтвердили, что граница с Беларусью не закрыта.

"В соответствии с информацией, полученной от пограничной охраны, на данный момент польско-белорусская граница функционирует нормально, без изменений", – заявили в ведомстве.

Отметим, что белорусский президент не раз уже резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь. А на днях Лукашенко назвал Украину сателлитом США и форпостом провокаций. Также он приплел туда и ближайших соседей Беларуси.

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Литва Польша граница Беларусь Линас Линкявичюс
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