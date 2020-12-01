"Люди летели по воздуху": очевидцы страшного ДТП в Германии рассказали подробности

Наезд на пешеходов в городе Трир на западе Германии совершил 51-летний местный житель.
Об этом местная полиция сообщает в своем микроблоге в Twitter.
"Что касается задержанного, речь идет о 51-летнем мужчине из района Трир-Саарбург", — отметили в правоохранительных органах и добавили, что автомобиль злоумышленника был заблокирован.
Таблоид Bild приводит словам очевидцев ДТП, которые рассказывают, что "люди летели по воздуху". По информации издания, задержанным оказался гражданин Германии, который оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
А мэр Трира Вольфрам Лейбе рассказал: "Я просто прогуливался по центру города, и это было просто ужасно. Это было ужасное зрелище. Там кроссовки ... девушка, которая шла с нами, мертва".
Также сообщается, что водитель автомобиля въехал в пешеходную зону со скоростью примерно 100 км/ч, где убил несколько человек. А представитель полиции Трира подтвердил на пресс-конференции, что погибло более двух человек. Количество травмированных также возросло.
Позже стало известно, что число погибших возросло до четырех, в том числе и ребенок.
Ранее сообщалось, что в ДТП погибли два человек, 15 раненых.
Также напомним, что в декабре 2016-го мужчина на грузовикепротаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Погибли 12 человек, еще 48 пострадали.
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