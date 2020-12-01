"Люди летели по воздуху": очевидцы страшного ДТП в Германии рассказали подробности

Число погибших возросло до четырех, раненых тоже стало больше

Наезд на пешеходов в городе Трир на западе Германии совершил 51-летний местный житель.

Об этом местная полиция сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"Что касается задержанного, речь идет о 51-летнем мужчине из района Трир-Саарбург", — отметили в правоохранительных органах и добавили, что автомобиль злоумышленника был заблокирован.

Таблоид Bild приводит словам очевидцев ДТП, которые рассказывают, что "люди летели по воздуху". По информации издания, задержанным оказался гражданин Германии, который оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

/ Фото: Twitter

А мэр Трира Вольфрам Лейбе рассказал: "Я просто прогуливался по центру города, и это было просто ужасно. Это было ужасное зрелище. Там кроссовки ... девушка, которая шла с нами, мертва".

Также сообщается, что водитель автомобиля въехал в пешеходную зону со скоростью примерно 100 км/ч, где убил несколько человек. А представитель полиции Трира подтвердил на пресс-конференции, что погибло более двух человек. Количество травмированных также возросло.

Позже стало известно, что число погибших возросло до четырех, в том числе и ребенок.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли два человек, 15 раненых.

Также напомним, что в декабре 2016-го мужчина на грузовикепротаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

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