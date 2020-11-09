Українська
$ 28,14
33,42
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Макрон и Байден обсудят сотрудничество между странами на этой неделе

9 ноября, 03:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Европе надеются на улучшение отношений с США с приходом Джо Байдена

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон созвонится с Джозефом Байденом, который победил на выборах президента США.

Реклама

Об этом сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире CNews.

"В начале следующей недели у них (Макрона и Байдена. – Ред.) будет телефонный разговор, который положит начало долгому и крепкому сотрудничеству", - рассказал Бон.

По его словам, Соединенные Штаты – важный союзник как для Франции, так и всей Европы, и французы надеются, что отношения двух стран улучшатся при презеденте Байдене.

В тренде
Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций

Бон добавил, что при Дональде Трампе Европе было сложно сотрудничать с США, но она все равно старалась поддерживать тесные связи в безопасности, торговле и борьбе с терроризмом.

Реклама

Напомним, Эммануэль Макрон одним из первых среди европейских лидеров поздравил 7 ноября Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!" – написал он.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Франция сотрудничество разговор Джо Байден Эммануэль Макрон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Теракт в центре Вены: все подробности нападения (фото, видео)
Теракт в центре Вены: все подробности нападения (фото, видео)Евросоюз
Террористы в Вене захватили заложников в ресторане (видео)
Террористы в Вене захватили заложников в ресторане (видео)Евросоюз
Королевский биограф дал понять, когда Елизавета II отречется от престола
Королевский биограф дал понять, когда Елизавета II отречется от престолаЕвросоюз
В Европарламенте отреагировали на идею Зеленского разогнать КСУ
В Европарламенте отреагировали на идею Зеленского разогнать КСУПолитика
В Австрии снова вводят локдаун с комендантским часом
В Австрии снова вводят локдаун с комендантским часомЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять