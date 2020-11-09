Макрон и Байден обсудят сотрудничество между странами на этой неделе

В Европе надеются на улучшение отношений с США с приходом Джо Байдена

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон созвонится с Джозефом Байденом, который победил на выборах президента США.

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Об этом сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире CNews.

"В начале следующей недели у них (Макрона и Байдена. – Ред.) будет телефонный разговор, который положит начало долгому и крепкому сотрудничеству", - рассказал Бон.

По его словам, Соединенные Штаты – важный союзник как для Франции, так и всей Европы, и французы надеются, что отношения двух стран улучшатся при презеденте Байдене.

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Бон добавил, что при Дональде Трампе Европе было сложно сотрудничать с США, но она все равно старалась поддерживать тесные связи в безопасности, торговле и борьбе с терроризмом.

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Напомним, Эммануэль Макрон одним из первых среди европейских лидеров поздравил 7 ноября Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!" – написал он.

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