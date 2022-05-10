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Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе войск РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 03:48
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Немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров
Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели: сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня, помочь Украине вести переговоры на условиях, которые она решит, потому что наша позиция состоит в том, чтобы отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал Макрон.

Он добавил, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является целью.

Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины. Канцлер Германии отметил, что "Украина принадлежит к европейской семье".

Аваков рассказал, каким будет поражение Путина

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков убежден, что президент России Владимир Путин оторван от реальности.

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Путин мечтает как-то выйти из сложившейся ситуации, считает Аваков:

"Путин мечтает унести ноги. Он мечтает, чтобы как-то ушли санкции, при этом как-то надо соврать своему народу, дескать, ура, товарищи, мы победили!".

Соврать другим народам российский президент уже не сможет.

"Его репутация в истеблишменте других стран навсегда разрушена. Пока он у власти, он попытается в учебники истории вписать свои слова, и надеется, что это еще будет продолжаться долго", — отметил Аваков.

Аваков уверен, что убедить Украину отдать часть своих территорий у Путина нет шансов, как нет шансов убедить мир снять санкции.

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"Многие эксперты видят сложность именно в том, что он – крыса, настолько загнанная в угол, что позитивного выхода у него нет. Кто-то еще говорит: он применит ядерную бомбу, он вот такой страшный. Но из сегодняшнего его заявления мы видим, он хорошо услышал тезис о том, что это невозможно", — сказал Аваков.

По мнению Авакова, Путин отчетливо понимает, что "возмездие может произойти на несколько секунд раньше", чем кремлевский диктатор захочет нажать на кнопку:

"Путин может выйти из этой территории ровно настолько, насколько позволит Украина. Мы остановимся на призванной границе по состоянию на 24 февраля, или мы заберем ЛДНР, Крым, Краснодарскую, Белгородскую и, скажем, часть Курской области, которая была нашей".

Арсен Аваков настаивает, что Владимиру Путину стоит уповать на то, какое компромиссное решение примет Украина:

"Такова реальность. Как это оформить в их мире — задача для него и его пропагандистов. Все это может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет, но конец будет только такой для Путина".

Аваков также допускает сценарий, при котором к власти в РФ придут лидеры иного образца, которые попытаются подружиться с Украиной.

"Философии, что Путин заберет Херсонскую область и станет уговаривать Украину с этим согласиться – не существует. Потому, что не существует такой Украины и ее народа, которые могли бы это принять", — добавил Аваков.

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