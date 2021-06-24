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Макрон на саммите ЕС: "Необходим диалог с Россией"

24 июня 2021 20:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Этот диалог, необходим для стабильности европейского континента", – утверждает французский президент

Макрон официально поддержал восстановление контактов между Европой и Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Макрон официально поддержал восстановление контактов между Европой и Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Диалог Европейского Союза с Россией необходим, чтобы Европа могла отстаивать свои интересы перед Кремлем, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы поддерживаем проведение диалога с Россией для отстаивания наших европейских интересов с проявлением требовательности ... этот диалог, необходим для стабильности европейского континента", – сказал Макрон перед саммитом ЕС в Брюсселе 24 июня.

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В отношениях с Кремлем Европа не может "придерживаться чисто реактивной логики".

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"Я надеюсь, что при реальном европейском единстве и координации мы сможем вести этот диалог", – добавил французский президент.

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По мнению Макрона, такой подход лучше, чем реагировать на каждый отдельный случай.

Кроме того, ранее в этот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен наладить прямой диалог с руководством России и выработать единый подход к провокациям со стороны Москвы.

Напомним, что, по данным СМИ, Меркель выступила за восстановление саммитов ЕС – РФ и предлагали пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза. Макрон ее поддержал.

Смотрите, о чем еще говорили в Украине и мире 24 июня:

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