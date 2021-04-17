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Макрон намерен провести переговоры с Путиным

17 апреля, 17:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров с Владимиром Зеленским.

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Такое сообщение появилось на официальном сайте Елисейского дворца. Тема разговора – выполнение Минских соглашений.

"Президент республики и президент Зеленский обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 г, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным", – говорится в сообщении.

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Напомним, в интервью французской газете Le Figaro Зеленский рассказал, что спасет "нормандский формат". По его словам, по результатам визита он очень рассчитывает на помощь Макрона в активизации переговоров по Донбассу.

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