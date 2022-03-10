Макрон назвал непримлемыми требования Путина по Украирне

Президент Франции сомневается, что Путин вообще может вести переговоры

Эммануэль Макрон прокомментировал желания Владимира Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает канал Верховной Рады Украины.

"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его объявления начать войну, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", — сказал Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

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По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, готов ли Путин в принципе сейчас вести переговоры и что-то предложить.

Чего хочет Путин

Напомним, Россия, чтобы прекратить войну в Украине, требует следующих шагов:

признание Крыма частью РФ;

признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР";

нейтральный статус Украины, демилитаризация и "денацификация".

Война в Украине

Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.

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